احباط هجوم ارهابي بشاحنة مفخخة يستهدف اغتيال الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته لماليزيا
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ميركل توبخ اردوغان لانه وصف سياسات حكومتها بـ”النازية”

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