مجندات المارينز يلقين السلاح ويهرعن الى حياة التعري والنكاح

اضطرت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، امس الاثنين, إلى فتح تحقيق رسمي بشأن أنباء تحدثت عن نشر فتيات يزعمن أنهن جنديات في سلاح المشاة البحرية الأمريكية “المارينز” صورا عارية لهن.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصدر داخل البنتاغون، أنه يتم حاليا التحقيق في هوية المتورطين في نشر تلك الصور على موقع خاص بالمارينز، وهوية من ظهرن في تلك الصور، وإن كن تابعات فعليا للسلاح أم لا.

وكانت مئات من الصور قد انتشرت لفتيات عاريات بجانب رجال يعتقد أنهم تابعين للمارينز عبر صفحة خاصة بسلاح المشاة البحرية الأمريكي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتم تذييل تلك الصور بتعليقات جنسية بذيئة.

ولم يتضح من تلك الصور إذا ما كان من ظهرن في تلك الصور جنودا حاليين أو سابقين في سلاح المشاة البحرية الأمريكي.

​وبدوره، قال ريان ألفيس، المتحدث باسم سلاح المشاة البحرية الأمريكي في بيان رسمي: “نشكر كافة قدامى محاربي المارينز على تنبيهنا بظهور تلك الصور، التي سنتخذ حيالها إجراءات فورية، ونستكشف ما سبب تلك الصور وإذا ما كانت عبارة عن جريمة تحرش جديدة أم لا، ونحدد سبل حلها”.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن كافة الصور تم حذفها، فيما يخضع عدد من جنود المارينز الذين ظهرت صورهم لتحقيقات سرية لكشف المتورط في تلك الفضيحة، على حد قول “سي إن إن”.