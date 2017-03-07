احدى طائرات الملكية الاردنية تقطع رحلتها للدوحة وتعود الى عمان

اوضحت الملكية الأردنية أن عودة طائرتها التي كانت متجهة من عمان إلى الدوحة فجر اليوم، بعد حوالي ساعة من إقلاعها كان بسبب عطل فني بسيط في الفرن الموجود على متن الطائرة والمخصص لتسخين وجبات الطعام التي تقدم للمسافرين.

وقالت الشركة في بيان صحفي صباح اليوم الثلاثاء، إن قائد الطائرة وهي من نوع أيرباص 319 قرر العودة بها إلى مطار الملكة علياء الدولي كإجراء إحترازي حرصاً على سلامة المسافرين والطائرة التي تضعها الملكية الأردنية أولوية قصوى في عملياتها التشغيلية.

وقد وصل المسافرون صباح اليوم إلى الدوحة وعددهم 87 راكباً على متن طائرة أخرى تابعة للملكية الأردنية.

وهذا ثاني خلل تعلن عنه الملكية خلال أيام، حيث تعرضت إحدى طائراتها يوم السبت الماضي، إلى انحراف عن المدرج أثناء هبوطها في مطار السليمانية بإقليم كردستان العراق، دون وقوع إصابات.

وقالت “الملكية”، في حينه، إن “طائرتنا من طراز أمبرير 175 كانت في رحلة منتظمة بين عمّان والسليمانية انحرفت عن مسارها لدى هبوطها على مدرج مطار السليمانية عند حوالى الساعة الثالثة من فجر اليوم”، مبينة أنه لم تقع أي إصابات إصابات بين المسافرين أو طاقم الطائرة.