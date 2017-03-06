هل انقلب السحر على الساحر وارتدت لعبة "الفوضى الخلاقة" على امريكا التي صنعتها وصدرتها ؟
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جرينتش+2 05:52
استئناف الرحلات الجوية بين حلب والقاهرة بعد انقطاع 4 سنوات

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