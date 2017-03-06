اسباب غياب ليلى علوي والفخراني ومنى زكي وهنيدي وهاني رمزي عن مسلسلات رمضان المقبل

يواصل صناع دراما رمضان التصوير، استعدادا للمنافسة فى الموسم السنوى الأهم والأبرز، بأكثر من 35 مسلسلا يشارك فيها أكثر من 40 نجما ونجمة، بينما يتغيب هذا العام عدد غير قليل من نجوم كبار، كل منهم له أسبابه ودوافعه، فمنهم من طال غيابه لأكثر من عام وآخرون منحوا أنفسهم إجازة اختيارية لإعادة ترتيب أوراقهم، بعدما قدموا أعمالا كثيرة، واستمر عطاؤهم الدرامى حتى الموسم الماضى.

أزمات متعددة أطاحت بالعديد من النجوم هذا العام منها التسويق وبيع المسلسلات للقنوات الفضائية، وأيضًا طلبات القنوات للمنتجين التى تحدد طريقة تعاقد المنتج مع النجم، وأيضًا أسباب أخرى تخص الممثل مثل المرض أو أداء الخدمة العسكرية أو عدم وجود ورق مناسب له.

بداية، الفنان محمد رمضان سيتغيب هذا العام عن دراما رمضان بعدما قدم العام الماضى مسلسل «الأسطورة» وحقق أعلى نسبة مشاهدة، ولكن جاء ما لم يكن فى الحسبان بحلول موعد تأديته الخدمة العسكرية ليتحول من فنان إلى جندى مجند لمدة عامين.

محمد رمضان كان من المقرر أن يقدم هذا العام مسلسل «مرزوق وإيتو ولاد الطيبين» مع المخرج طارق رفعت وإنتاج شركة o3 وكان سيعرض على قناة mbc.

الفنان يحيى الفخرانى انشغل طوال العام بعمله على خشبة المسرح حيث قدم مسرحية «ليلة من ألف ليلة» حقق بها أعلى أرقام قياسية، فشغلته عن الدراما هذا العام، وأيضًا هناك أسباب أخرى فنية منها بحثه عن عمل كوميدى ليقدمه ولم يجده بين السيناريوهات التى عرضت عليه من المنتجين محمد عبدالعزيز وريمون مقار.

تتغيب الفنانة ليلى علوى هذا العام بعدما قدمت فى رمضان 2016 مسلسل «هى ودافنشى» وقالت فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: أحتاج فى 2017 لإجازة كبيرة أقضيها مع أسرتى ولايوجد لدى أى تفكير للدخول فى مشاريع جديدة، وليس فى نظامى أو فكرى ارتباط اسمى بالظهور فى رمضان، فأنا لم أقدم مسلسلا كل سنة فى رمضان إلا خلال السنوات الست الماضية فأنا أقدم مسلسلا كل سنتين أو ثلاث لذلك تجد أن أعمالى التليفزيونية قليلة وليست كثيرة.

نبيلة عبيد ونادية الجندى ربما تواجهان نفس الظروف وأزمات التسويق وطلب القنوات الفضائية للنجوم الشباب، فتغيبهما عن دراما رمضان أصبح مرتبطا بيد المنتجين أو القنوات الفضائية.

فنجد أن نادية الجندى تعرضت لأزمة كبيرة فى مسلسلها «أسرار» والذى خرج من دراما رمضان لعامين متتالين قبل أن يعرض على cbc قبل رمضان بشهر واحد فقط، بينما تتغيب نبيلة عبيد عن الدراما منذ فترة كبيرة بسبب عدم وجود عروض تليفزيونية لها.

اما الفنان محمود ياسين فيتغيب للعام السابع على التوالى عن الدراما بعدما قدم مسلسل «ماما فى القسم» مع الفنانة سميرة أحمد، وأيضًا استبعاده من مسلسل «صاحب السعادة» عندما عرض عليه دور وزير الداخلية ولكن تم استبعاده من الدور بسبب مرضه، ليحل بديلاً له الفنان خالد زكى.

المرض لم يكن السبب وراء ابتعاد محمود ياسين فقط، بل أيضًا وراء غياب الفنان صلاح السعدنى، فبعد تقديمه «القاصرات» فى 2013 تغيب لأربعة مواسم بسبب تعرضه لمرض شديد أثر على قدرته على المشى، وكان يحضر لمسلسل «ميراث الغضب» آخر ما كتب الراحل محمد صفاء عامر، ولكن هذا العمل حبيس الدرج فى قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى.

الفنانة إلهام شاهين هى الأخرى من المتغيبين عن موسم رمضان هذا العام, فبعد تقديمها «ليالى الحلمية» الجزء السادس العام الماضى تغيب هذا العام، لـ4 أسباب، الأول هو انشغالها بحضور المهرجانات السينمائية بفيلمها «يوم للستات» والسبب الثانى تحضيرها لفيلم جديد بعنوان «نسيم الحياة» مع الكاتبة هناء عطية والمخرجة هالة خليل، والسبب الثالث هو انشغالها بالإنتاج السينمائى.

أسباب إلهام شاهين فى التغيب عن دراما رمضان هذا العام لم تنته فيبدو أن جدول أعمالها أصبح مزدحما للغاية، فالسبب الرابع رئاستها لمهرجان أسوان لسينما المرأة والذى أقيم فى الفترة من 20 إلى 26 فبراير الماضى إضافة للتحضير له لفترة طويلة، أخذ الكثير من الوقت والانشغال فأصبح من المستحيل دخولها رمضان 2017.

الفنانة مى عز الدين أعلنت منذ أيام تغيبها عن دراما رمضان 2017، فبعد أن ارتبط اسمها خلال الستة أعوام الماضية بالظهورالرمضانى، تسببت أزمة اختيارتها وتدخلها فى السيناريوهات والقصص خروجًا فى اللحظات الأخيرة.

مى عز الدين اختارت قصة «رسايل» للكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ولكن القصة كانت بدون سيناريو وحوار، واعتذر سليمان عبدالمالك عن كتابة السيناريو والحوار بسبب ارتباطه بمسلسل «الحصان الأسود» مع أحمد السقا، ولم تعثر على مؤلف آخر يتولى كتابة العمل ولكنها فشلت فخرجت من الموسم.

الفنانة سميرة أحمد تجد صعوبة هذه الأيام فى التواجد وسط نجوم التسويق فخرائط الدراما الرمضانية أصبحت تفرض نفسها على عدد من الأسماء، أيضًا إضافة إلى أزمة عدم وجود سيناريوهات قوية لعودتها بعدما قدمت منذ 6 سنوات مسلسل «ماما فى القسم».

الفنان محمد هنيدى بعدما كان على وشك دخول المنافسة فى 2017 اعتذر عن مسلسل «أبيه فتحى» وأرجع السبب إلى دخوله تصوير فيلم «عنتر ابن ابن ابن شداد»، ولكن السبب الحقيقى هو اعتراضه على «ورق» يوسف معاطى، فبعد حجز الاستديو الخاص بالتصوير فى مدينة السينما بلاتوه 2، قررت الشركة المنتجة كينج توت تركه وتأجيل تصويره لـ 2018.

الفنان هانى رمزى يتغيب للعام الرابع على التوالى، ففى آخر عامين انشغل بتقديم برامج المقالب على قناة الحياة، بالإضافة إلى أن تغيبه هذا العام لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد «قسطى بيوجعنى» إضافة إلى مفاوضات لتقديم موسم آخر من المقالب.

الفنانة منى زكى تتغيب هذا العام عن دراما رمضان، فبعدما قدمت العام الماضى مسلسل «أفراح القبة»، أصبح طفلها الجديد ومن قبله فترة الحمل، هى ما دفعتها إلى رفض جميع الأعمال التى قدمت لها حتى لا تتسبب فى ورطة لأصحاب هذه الأعمال.