تأهب عسكري اردني- عراقي واسع للتصدي لهجوم "داعشي" متوقع على طرابيل
أهم العناوين
جرينتش+2 02:37
نتنياهو يتراجع عن تفاهماته مع مصر والاردن وامريكا استرضاءً لحزب ليبرمان

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني