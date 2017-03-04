ابسط الطرق لاكتشاف الغش في زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من أكثر الزيوت فائدة، نظراً لاحتوائه على فيتامينات ودهون أساسية، فضلاً عن فوائده الجمالية العديدة.

في هذا السياق، يحاول العديد من التجار الغش في تركيبة هذا الزيت، فيمزجونه بزيوت ومكونات رخيصة، ما يفقده فوائده الطبيعية.

ووفقا لموقع «أوقات الشام» هناك طريقة سهلة وبسيطة للتمييز بين زيت الزيتون الطبيعي والزيت المغشوش.

كل ما عليك فعله، هو وضع كمية قليلة من كل زيت في كوب شفاف، مع التمييز بين كل نوع، ثم ضع الكوبين في الثلاجة لمدة ساعة.

وأخيراً، استخرج الكوبين من الثلاجة، وستلاحظ الفرق.. فلون زيت الزيتون الطبيعي سيكون أبيض، كما أن تركيبته جامدة وصلبة، فيما لون الزيت المغشوش سيكون أصفر وتركيبته سائلة.