مصدر استخباري اسرائيلي يكشف عن ضغوط روسية ومصرية لدعوة سورية لحضور القمة العربية المقبلة
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الجيش السوري قاب قوسين من هزيمة “داعش” وتحرير تدمر

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