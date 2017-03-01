تلافياً لغضب ترامب.. الحكومة تحظر اجتماعاً لشخصيات وطنية بعمان لبحث نقل السفارة الامريكية الى القدس
أهم العناوين
جرينتش+2 11:08
تفكك الدول العربية يصب في خانة الجيش والمخابرات الاسرائيلية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني