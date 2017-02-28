تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات “المغشوشة” بين السعوديين

أكدت نوال الزامل, مديرة قسم التطوير والتدريب في إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية أن جميع المخدرات المهربة إلى المملكة ودول الخليج العربي مغشوشة، مشيرة إلى أن أكثر المواد تعاطياً هو (الكبتاغون) المُنتشر بين الشباب من 16 إلى 20 عاماً، وفئة من النساء.

وأوضحت «الزامل»: «عند تحليل الكبتاغون اتضح خلطه بسبع مواد شديدة السمية، وعقاقير ومنشطات»، كما أوضحت أن نشاط مهربي المخدرات يكثر أوقات الاختبارات، مشيرة إلى أن الطلاب يلجأون إلى المخدرات، ظناً منهم بأنه منشط للحصول على علامات عالية، خصوصاً في المرحلة الثانوية وبداية المرحلة الجامعية. وأشارت إلى أن أكثر الأماكن التي يستخدمها المتعاطي لإخفاء المخدرات في المنزل هو في مراوح الشفط والمكيفات، أو في دواليب الملابس والأحذية أو في مراحيض الحمامات أو داخل الوسادات».

وأكدت عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية في جامعة الملك سعود الدكتورة «نادية الغريميل»، خلال الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات (نبراس) في البيئات التعليمية أمس الذي نظمته أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات القسم النسائي بالتعاون مع جامعة الملك سعود، أن نسبة متعاطي المخدرات في السعودية 7% من قرابة 28 مليون نسمة، والفئة العمرية للمتعاطين 70% من عمر 16 إلى 20 عاماً، مطالبة بتفعيل الدور الوقائي.

فيما كشفت مسؤولة وحدة البرامج الوقائية والدراسات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «غالية بنت حميد» عن أن مجموع الاتصالات بالمركز الوطني لاستشارات الإدمان خلال عام بلغ 23441 اتصالاً، تم علاج 3870 منها قسرياً، وتوجيه 693 حالة إلى الجهات الأمنية، وبقية الاتصالات تم توجيهها إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، أو تم توجيههم وإرشادهم.

وأعلنت مديرة إدارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هناء الفريح تخصيص 200 ألف ريال لأفضل أبحاث لطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أنها ضمن المبادرة التي أطلقها الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وستعلن شروطها قريباً.

وأشارت مديرة التدريب والتطوير بإدارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «عواطف الدريبي» إلى حاجة المراهق إلى العناية والحب غير المشروط، كأن يعلق نجاحه بحب الوالدين أو اهتمامهما به، إذ يلجأ الطلاب إلى هذه المنشطات الخطرة لاجتياز امتحانات، ليكسب رضا أهله، مؤكدة أن 48% من المتعاطين تعلموا التعاطي من أحد أفراد الأسرة، كالأب والأخ.