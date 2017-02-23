ضبط اسلحة بالرمثا ومخدرات في عجلون

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة الرمثا قد داهموا مساء امس احد المنازل بعد ورود معلومات حول قيام اشخاص باستخدام ذلك المنزل لاخفاء مواد مخدرة واسلحة.

واضافت تقول : انه قد تم داخل المنزل بعد مداهمته ضبط سبعة اسلحة نارية وكمية من العتاد الحي, اضافة الى كمية من بودرة الحشيش الصناعي المخدر وبوشرت التحقيقات لتحديد هوية المتورطين والقاء القبض عليهم.

وفي محافظة عجلون, وبعد جمع المعلومات حول احد الاشخاص المطلوبين وبحقه عشرة طلبات في قضايا ترويج المواد المخدرة, والتأكد من وجوده داخل احد المنازل في المحافظة, داهمت قوة مشتركة من مديرية شرطة عجلون وقسم مكافحة المخدرات وقسم البحث الجنائي مساء امس مكان وجوده, وتمكنت القوة من القاء القبض عليه, وضبطت بحوزته كمية من مادة الحشيش الصناعي ( الجوكر) وكمية من بودرة الحشيش الصناعي, وبوشر التحقيق معه تمهيدا لاحالته للقضاء.