أبناء قطاع غزة يحتجون على رفع رسوم الجوازات

اعتصم العشرات من أبناء قطاع غزة المقيمن بالاردن امس الأربعاء، أمام دائرة الاحوال المدنية الرئيسية بعمان، احتجاجا على ما أسموه بمسلسل الهجوم على أبناء قطاع غزة، واصفين قرار رفع رسوم الجوازات بـ “الظالم والمجحف”، مطالبين باستدراك الموقف حتى لا تتلطخ صورة الأردن الناصعة في تعاملها مع اللاجئين.

وقال المعتصمون، أن الوقفة تأتي احتجاجا على الظلم الواقع على أبناء قطاع غزة في الأردن، ذلك ان رفع الرسوم العالية اصلا لجوازات السفر ما هو إلا نقطة صغيرة في بحر المعاناة التي يعاني منها أبناء قطاع غـزة في مجالات العمل والصحة والتعليم، وفرض تصاريح عمل على الأبناء الذين ولدوا في الأردن وهم يحملون جواز أردني، مؤكدين رفضهم لهذه القرارات، ومنوهين الى ان أبناء قطاع غزة ليسو لاجئين في هذا البلد، بل إنهم من مواليده، ومحذرين أنه سيكون هناك المزيد من الوقفات الاحتجاجية حتى يرفع الظلم عنهم.

وكان عدد من النشطاء قد دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الاعتصام امام دائرة الأحوال المدينة والجوازات للتضامن مع أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، والاحتجاج على الإجراءات التي وصفوها بـ”الظالمة” في حقهم، وعلى رأسها رفع رسوم إصدار جواز السفر إلى 200 دينار، بدلاً من 25 ديناراً.