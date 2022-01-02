في ذكرى رحيله.. هل تسعفنا “فلسفة الضرورة” في انجاب خليفة لعبد الناصر؟؟
رفيقَ صلاح الدينِ هل لكَ عودةٌ فإن جيوشَ الرومِ تنهى وتأمرُ نزار قباني ١٩٧٠/٩/٢٨ يوم غاشم مولو... إقرأ المقال
رفيقَ صلاح الدينِ هل لكَ عودةٌ فإن جيوشَ الرومِ تنهى وتأمرُ نزار قباني ١٩٧٠/٩/٢٨ يوم غاشم مولو... إقرأ المقال
رفيقَ صلاح الدينِ هل لكَ عودةٌ فإن جيوشَ الرومِ تنهى وتأمرُ نزار قباني ١٩٧٠/٩/٢٨ يوم غاشم مولو... إقرأ المقال
أطلق الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر تصريحات قوية وواضحة وهامة، بين عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميل... اقرأ المزيد
د. منذر سليمان وجعفر الجعفري – واشنطن أفول العام الأول من عمر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن،... اقرأ المزيد
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- وليد الهباهبة- واصل مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسة مسائية اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المحامي... اقرأ المزيد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 26 وفاة و1294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12710 وفيات و1065571 إصابة. وبل... اقرأ المزيد
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- وليد الهباهبة- بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المحامي... اقرأ المزيد
شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأحد، في وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ139 على التوالي، واحتجاجًا صمت المؤسسات الدو... اقرأ المزيد
غزة – وكالات أكدت حركة “حماس”، أن المقاومة الفلسطينية ستواصل أداء واجبها في الدفاع عن شعبها وتحرير أرضها ومقدساتها. واعتبر ال... اقرأ المزيد
كشف رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال أفيف كوخافي، أن “جيشه كان على وشك بدء عملية عسكرية واسعة في جنين قبل ثلاثة أشهر، لكن أجهزة أمن السلطة قامت... اقرأ المزيد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 31 وفاة و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12684 وفاة و1064277 إصابة. وقد بل... اقرأ المزيد
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