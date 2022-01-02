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تذبذب.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 26 وفاة و1294 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12710 والإصابات 1,065,571
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مجلس النواب يشطب من مشروع تعديل الدستور فقرة تنص على أن

مجلس النواب يشطب من مشروع تعديل الدستور فقرة تنص على أن “الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية”

يناير 02, 2022 لا يوجد تعليقات

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- وليد الهباهبة- واصل مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسة مسائية اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المحامي... اقرأ المزيد

تذبذب.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 26 وفاة و1294 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12710 والإصابات 1,065,571

تذبذب.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 26 وفاة و1294 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12710 والإصابات 1,065,571

يناير 02, 2022 لا يوجد تعليقات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 26 وفاة و1294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12710 وفيات و1065571 إصابة. وبل... اقرأ المزيد

مجلس النواب يوافق على إضافة كلمة

مجلس النواب يوافق على إضافة كلمة “الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور.. وبقية التعديلات قد تأتي تباعاً

يناير 02, 2022 لا يوجد تعليقات

  عمان 2 كانون الثاني (بترا)- وليد الهباهبة- بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المحامي... اقرأ المزيد

وقفة أمام مقر المفوض السامي بغزة تضامنا مع الاسير ابو هواش واحتجاجًا على صمت المؤسسات الدولية/ فيديو

وقفة أمام مقر المفوض السامي بغزة تضامنا مع الاسير ابو هواش واحتجاجًا على صمت المؤسسات الدولية/ فيديو

يناير 02, 2022 لا يوجد تعليقات

  شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأحد، في وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ139 على التوالي، واحتجاجًا صمت المؤسسات الدو... اقرأ المزيد

طائرات الاحتلال تقصف اهدافاً في قطاع غزة فجر اليوم الاحد.. والمقاومة تتصدى لها بصاروخين من طراز

طائرات الاحتلال تقصف اهدافاً في قطاع غزة فجر اليوم الاحد.. والمقاومة تتصدى لها بصاروخين من طراز “سام 7″/ فيديو

يناير 02, 2022 لا يوجد تعليقات

  غزة – وكالات أكدت حركة “حماس”، أن المقاومة الفلسطينية ستواصل أداء واجبها في الدفاع عن شعبها وتحرير أرضها ومقدساتها. واعتبر ال... اقرأ المزيد

الجنرال كوخافي يعترف ان أجهزة أمن السلطة شنت عملية عسكرية في أزقة مخيّم جنين بتكليف من الجيش الإسرائيلي

الجنرال كوخافي يعترف ان أجهزة أمن السلطة شنت عملية عسكرية في أزقة مخيّم جنين بتكليف من الجيش الإسرائيلي

يناير 01, 2022 لا يوجد تعليقات

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال أفيف كوخافي، أن “جيشه كان على وشك بدء عملية عسكرية واسعة في جنين قبل ثلاثة أشهر، لكن أجهزة أمن السلطة قامت... اقرأ المزيد

خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 31 وفاة و872 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12684 والإصابات 1,064,277

خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 31 وفاة و872 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12684 والإصابات 1,064,277

يناير 01, 2022 لا يوجد تعليقات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 31 وفاة و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12684 وفاة و1064277 إصابة. وقد بل... اقرأ المزيد

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