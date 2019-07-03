دعوة مخلصة لتشكيل “قوة تفاهم وطني” قبل فوات الاوان
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
مع أن دراسة التاريخ بعيدة عن تخصصي إلا أنني كنت ولا أزال شديد الميل لقراءة كتب التاريخ عموماً... اقرأ المزيد
فاز الدكتور عازم القدومي بمنصب نقيب أطباء الأسنان وحصل على 1392صوتاً، في الانتخابات التي جرت امس الج... اقرأ المزيد
امتدّ المزاج العام المعارض في تركيا ضد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان من المعارضين السياسيين والإعلام... اقرأ المزيد
امس الثلاثاء، اختتم مؤتمر هرتسليا لعام 2019 اعماله التي بدأها يوم الاحد الماضي، برئاسة اللواء المتقاعد عاموس غلعاد، رئيس الشعبة الامنية السابق... اقرأ المزيد
قال مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لوكالة “سبوتنيك”، إن قوات الدفاع الجوي السوري قامت أمس بتغذية بطاريات “إس-300” ووضعت في حالة... اقرأ المزيد
أعلن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي، يوسي كوهين، أن إسرائيل أعادت إقامة علاقات رسمية مع سلطنة عمان، وأنشأت مكتبا تمثيليا لوزارة الخارجية ا... اقرأ المزيد
ذكرت معلومات لصحيفة “الجمهورية” البنانية أن “الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، تابع شخصياً مفاعيل كمين قبرش... اقرأ المزيد
قامت جماعة الحوثي باستهداف مطار أبها في السعودية، ما أدى إلى وقوع عدد من المصابين، وهذا ثالث استهداف يعلن عنه التحالف خلال 3 أسابيع، حيث سبق أن أقر في... اقرأ المزيد
أصيب سبعة عشر شخصا برضوض في مختلف أنحاء الجسم صباح اليوم الاربعاء، اثر حادث تصادم وقع بين باص “كوستر”وحافلة بالقرب من مجمع عجلون، وفق ما افادت ادارة الاعلام في الدفاع المدني. وقال إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان كوادر... اقرأ المزيد
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