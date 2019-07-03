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مؤتمر هرتسليا : ولى زمن الانتصارات الاسرائيلية ورفع الاعلام البيضاء العربية .. فالقادم هو التعادل الاستراتيجي المدمِر
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مؤتمر هرتسليا : ولى زمن الانتصارات الاسرائيلية ورفع الاعلام البيضاء العربية .. فالقادم هو التعادل الاستراتيجي المدمِر

مؤتمر هرتسليا : ولى زمن الانتصارات الاسرائيلية ورفع الاعلام البيضاء العربية .. فالقادم هو التعادل الاستراتيجي المدمِر

يوليو 03, 2019 لا يوجد تعليقات

  امس الثلاثاء، اختتم مؤتمر هرتسليا لعام 2019 اعماله التي بدأها يوم الاحد الماضي، برئاسة اللواء المتقاعد عاموس غلعاد، رئيس الشعبة الامنية السابق... اقرأ المزيد

الحوثيون يعطلون حركة الملاحة مؤقتا في مطار أبها بعد استهدافه بالطائرات المسيَّرة.. والرياض تعترف بسقوط 9 جرحى

الحوثيون يعطلون حركة الملاحة مؤقتا في مطار أبها بعد استهدافه بالطائرات المسيَّرة.. والرياض تعترف بسقوط 9 جرحى

يوليو 02, 2019 لا يوجد تعليقات

قامت جماعة الحوثي باستهداف مطار أبها في السعودية، ما أدى إلى وقوع عدد من المصابين، وهذا ثالث استهداف يعلن عنه التحالف خلال 3 أسابيع، حيث سبق أن أقر في... اقرأ المزيد

منوعات

17 إصابة بحادث تصادم باص كوستر وحافلة في عجلون

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يوليو 03, 2019 فى: أخبار
17 إصابة بحادث تصادم باص كوستر وحافلة في عجلون

أصيب سبعة عشر شخصا برضوض في مختلف أنحاء الجسم صباح اليوم الاربعاء، اثر حادث تصادم وقع بين باص “كوستر”وحافلة بالقرب من مجمع عجلون، وفق ما افادت ادارة الاعلام في الدفاع المدني. وقال إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان كوادر... اقرأ المزيد

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