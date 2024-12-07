نفياً لمزاعم بعض وسائل الإعلام.. رئاسة الجمهورية: الرئيس الأسد يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من دمشق

7 ديسمبر، 2024

دمشق- سانا

أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم السبت، أن السيد الرئيس بشار الأسد يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق.

وقالت الرئاسة في بيان: تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.

وأضافت: تنفي رئاسة الجمهورية العربية السورية كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية.

وأكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس الأسد يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق، مشددة على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري.

7 ديسمبر، 2024

مقالات ذات صلة

استشهاد الشاب طارق أمجد غزاونة برصاص قوات العدو، صباح اليوم السبت، على حاجز قلنديا شمال القدس/ فيديو

7 ديسمبر، 2024

مصرع 200 ارهابي أمس.. الجيش السوري يعلن البدء باستعادة زمام الأمور بحمص وحماة، وإعادة الانتشار في درعا والسويداء

7 ديسمبر، 2024

الأردن ينفي ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حول مطالبة الأسد بمغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى

7 ديسمبر، 2024

أردوغان يُسفر عن حقيقته “ويعرب عن أمله في أن يتواصل تقدم المعارضة في سوريا حتى تحقيق الهدف المقبل وهو دمشق”

6 ديسمبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى