مصرع 200 ارهابي أمس.. الجيش السوري يعلن البدء باستعادة زمام الأمور بحمص وحماة، وإعادة الانتشار في درعا والسويداء

المصدر: RT

أعلن الجيش السوري أن قواته استعادت زمام الأمور في حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية ونفذت عملية إعادة انتشار وتموضع في درعا والسويداء وأقامت طوق دفاعي وأمني على ذلك الاتجاه.

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: “قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف: “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن قواتنا المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقا من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة”.

وذكرت مراسلتنا أن الاشتباكات بين الجيش السوري والتنظيمات المسلحة تجددت على طول خط المواجهة بريف حمص الشمالي، بالتزامن مع استهدافات مدفعية مركزة ينفذها الجيش ضد مواقع التنظيمات في المنطقة.

وكانت مصادر إعلامية سورية قد أفادت يوم أمس بوقوع اشتباكات في مناطق متفرقة من ريف درعا الشرقي جنوبي سوريا وقرب معبر نصيب الحدودي مع الأردن في المنطقة، دون دخول المسلحين إلى مجمع المعبر حتى الآن.

كما أكدت مراسلتنا وقوع هجمات على مفارز الأمن العسكري السوري في بلدات بمحافظة درعا بينها نوى وإنخل، الخالية من الجيش السوري بموجب تسوية عام 2018.

وعلى خلفية ذلك، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أمس الجمعة إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، بسبب الظروف الأمنية في الجنوب السوري.

القضاء على 200 إرهابي في سوريا خلال اليوم

المصدر: سبوتنيك عربي

وعلى صعيد متصل، صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، انه في يوم واحد، تم القضاء على ما يصل إلى 200 إرهابي، و15 مركبة مدرعة، وطائرتين من طراز “ملرز”، و15 طائرة من دون طيار، ومركزي تحكم، وسبعة مستودعات.

وقال في المؤتمر الصحفي: “على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نفذت طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية هجمات صاروخية وقنابل على أماكن تجمع المسلحين ومستودعات الذخيرة في محافظات إدلب وحماة وحلب، ما يصل إلى 200 إرهابي و15 مركبة قتالية مدرعة وتم تدمير طائرتين من طراز “ملرز” ومدفعي هاون و43 وحدة من معدات السيارات وتسع دراجات نارية و15 طائرة من دون طيار ونقطتي مراقبة وسبعة مستودعات للمواد”.

وقد نفت وزارة الدفاع السورية، امس الجمعة، الأنباء التي تزعم انسحاب الجيش السوري من مدينة حمص ومحيطها.

وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “لا صحة للأنباء، التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام والصفحات التابعة للتنظيمات الإرهابية، حول أي انسحاب لأية وحدات من قوات الجيش السوري الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها. وهي في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجوم إرهابي”.

وحذرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مفبركة أعدتها التنظيمات الإرهابية وغرف عملياتها حول حدوث انفجارات في مقر الأركان وسط دمشق.