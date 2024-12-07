القيادة العامة للجيش السوري: تنفيذ إعادة انتشار وإقامة طوق أمني قوي على اتجاه درعا والسويداء

دمشق- سانا

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، اليوم السبت، أن قوات الجيش العاملة في درعا والسويداء قامت بإعادة انتشار وتموضع، وتنفيذ طوق دفاعي وأمني قوي على ذلك الاتجاه، مؤكدة أنها تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين.

وقالت القيادة العامة، في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه: “قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه، بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.”

وأضاف البيان: “إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن قواتنا المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة”.