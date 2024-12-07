استشهاد الشاب طارق أمجد غزاونة برصاص قوات العدو، صباح اليوم السبت، على حاجز قلنديا شمال القدس/ فيديو

القدس المحتلة – استشهد فلسطيني في العشرينات من العمر برصاص قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأفادت مصادر صحفية، أن الشهيد هو طارق أمجد موسى غزاونة (27 عامًا) من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من التواجد في محيط حاجز قلنديا عقب استشهاد شاب بالمكان.

وكانت مصادر صحفية قالت إن قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شاب على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال أنه أطلق النار على فلسطيني وقتله عند حاجز قلنديا، لأن “الشاب أطلق ألعابًا نارية”.

وفي التفاصيل، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، قرب حاجز قلنديا، شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه استلمت من جيش الاحتلال شهيدًا بالعشرينات من العمر، على حاجز قلنديا وتم نقله للمستشفى.

وأفادت وزارة الصحة بأن الشهيد الذي وصل مجمع فلسطين الطبي هو طارق أمجد موسى غزاونة (٢٧ عاماً).

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحاجز الواصل بين رام الله والقدس المحتلة، ومنعت المرور منه.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز قلنديا العسكري.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري، أطلقت الرصاص الحي تجاه مواطن بشكل مباشر.

وقالت جمعية الاحتلال الأحمر، في بيان مقتضب، إن طواقمه تلقت بلاغا عن إصابة على حاجز قلنديا، وتم تحريك مركبة إسعاف لكن منعت من الوصول، وجاري التنسيق مع الصليب الأحمر.

وقد أجبرت قوات الاحتلال مركبات المواطنين على الوقوف عند الحاجز، وأغلقته.

لحظة إطلاق الاحــ.تلال النار تجاه شاب عند حاجز قلنديا شمال القدس المحــ.تلة. pic.twitter.com/c5rE4a5Xqu — قناة القدس (@livequds) December 7, 2024

تغطية صحفية: نقل جثمان الشهـــــيد طارق غزاونة إلى بلدة الرام بالقدس المحتلة لوداعه وتشييعه. pic.twitter.com/3RWPdn6ArO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 7, 2024