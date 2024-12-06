للمرة الأولى.. اسم “محمد” يتصدر أسماء المواليد الذكور في كل من إنجلترا وويلز

تصدّر “محمد” للمرة الأولى ترتيب أسماء المواليد الجدد الذكور في إنجلترا وويلز العام المنصرم، إذ أُطلق على أكبر عدد منهم وفقا لبيانات رسمية نشرت الخميس.

فقد تبوأ “محمد” المركز الأول متقدّما على “نُوا”، بعدما كان في العام السابق في المرتبة الثانية.

وحلّ اسم “أوليفر” ثالثا في ترتيب الأسماء التي أُطلقت على المواليد الذكور.

وأوضحت الهيئة الوطنية للإحصاءات أن اسم “محمد” أُعطي لـ 4661 مولودا جديدا عام 2023.

ويواصل هذا الاسم الحلول بين المراكز العشرة الأولى منذ عام 2016، وفي حال احتساب كل صيغ كتابته بالإنجليزية، يتبين أنه حصل على المركز الأول أكثر من مرة، كما في 2009 و2014 و2019 و2022.

وفي حين تربّعت صيغة Muhammad في رأس الترتيب عام 2023، فإن طريقتين أخريين لكتابة “محمد” هما Mohammed وMohammad موجودتان ضمن لائحة الأسماء المئة الأكثر شيوعا.

ولدى الإناث، لم يُسجَّل أي تغيير في صدارة الترتيب، إذ احتفظت أوليفيا وإميليا وإيسلا بالمراكز الثلاثة الأولى في الترتيب.

ولاحظت هيئة الإحصاءات أيضا أن الثقافة “لا تزال تؤثر” على الآباء عندما يطلقون اسما على طفلهم، إذ زاد مثلا في 2023 عدد الفتيات الصغيرات اللواتي سُمّينَ مارغو على إثر عرض فيلم “باربي” للمخرجة الذي تولّت فيه الممثلة مارغو روبي دور الدمية الشهيرة.