دعماً لعصابات الارهابيين.. الجيش الإسرائيلي يعلن، اليوم الجمعة، مهاجمة معابر حدودية بين سوريا ولبنان/ فيديو

سبوتنيك عربي

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت ما وصفه بمحاور نقل أسلحة وبنى تحتية “إرهابية” قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، قال إنها تُستخدم لنقل أسلحة إلى “حزب الله”.

\وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة، أن الغارات تمثل خطوة إضافية لاستهداف قدرات الوحدة 4400 التابعة لـ”حزب الله”، المسؤولة عن تهريب الأسلحة إلى لبنان لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

واتهم البيان “حزب الله” باستخدام بنى تحتية مدنية، بدعم من السلطات السورية، لنقل أسلحة تُستخدم في تنفيذ عمليات تستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش.

كما أكد البيان أن “إسرائيل ستواصل العمل لإحباط تهديدات نقل الأسلحة، ولن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته العسكرية”.

ومن جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت الجانب السوري من معبرين حدوديين مع لبنان، الأول عند معبر العريضة شمالي البلاد، والثاني في منطقة جوسيه شرقي لبنان.