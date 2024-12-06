بسبب الظروف الأمنية السورية.. وزير الداخلية يقرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا

6 ديسمبر، 2024

عمان 6 كانون الأول (بترا)- أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي، المقابل لمعبر نصيب السوري، وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.

وبموجب القرار، فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية.

وقال وزير الداخلية، إن الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود.

كما أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الجمعة، عن إغلاق المعابر الحدودية البرية مع سوريا في الشمال حتى إشعار آخر.

وذكر المديرية في بيان اليوم، أن القرار جاء نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية، لاسيما في الشمال، وحفاظاً على سلامة العابرين والوافدين.

وأشار البيان إلى أن معبر المصنع الحدودي سيبقى مفتوحا أمام حركة الدخول والخروج، خصوصا للرعايا السوريين، وفقاً للإجراءات الاستثنائية الموقتة والتعليمات المعممة سابقا.

6 ديسمبر، 2024

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