نعيم قاسم يؤكد دعم حزب الله لسوريا في مواجهة الإرهابيين، ويدعو الدول العربية للوقوف الى جانبها

5 ديسمبر، 2024

سبوتنيك عربي

أفاد الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، اليوم الخميس، بأن أن “حزب الله” سيكون إلى جانب سوريا في الحرب ضد الإرهابيين.

وقال خلال كلمة له: “سنكون في “حزب الله” إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان، نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل”.

وشدّد أنّ العدوان على سوريا ترعاه الولايات المتحدة وإسرائيل، مذكّراً بأنّ “الجماعات التكفيرية في سوريا لطالما كانت أدوات لهما، وتريد نقل سوريا من الموقع المقاوم إلى موقع يخدم العدو الإسرائيلي”.

وبيّن أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان تحقيق مكتسب من خلال تحييد سوريا، بعد عجزهما في قطاع غزة والاتفاق على إنهاء العدوان على لبنان، وتخريب سوريا من خلال المجموعات الإرهابية التي تريد أن تُسقط النظام”.

ودعا أيضاً إلى دعم المقاومة، متوجهاً إلى الدول العربية بالقول: “اعلموا أنّ كل ربح لإسرائيل هو خسارة لكم، وليس خسارة لفلسطين وسوريا ولبنان، وسينعكس على بلدانكم”.

5 ديسمبر، 2024

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