عدد خروقاته بلغ مئة.. الجيش الإسرائيلي يُغير، اليوم الخميس، على بلدة يارون ويتوغل في مدينة الخيام بجنوب لبنان/ فيديو

رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تواصل القوات الإسرائيلية عملها في جنوب لبنان، وقد وصل عدد الخروقات الإسرائيلية للاتفاق إلى أكثر من 100.

فقد أفادت مراسلة RT اليوم الخميس بأن الطيران الحربي شن غارتين على بلدة يارون ومحيط مجرى نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وذكرت المراسلة أيضا أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات توغل وتجريف وقطع طرقات في بلدة شبعا جنوب لبنان، تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني في البلدة.

كما ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن جرافات الجيش الإسرائيلي قامت برفع سواتر ترابية على الطريق بين شبعا وبركة النقار بحماية دبابات “ميركافا”، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على الجيش اللبناني ومنعه من الوصول إلى موقعه السابق في بركة النقار.

وفي السياق نفسه، نشرت قناة “المنار” مشهد يوثق تمدد وتوغل الدبابات الإسرائيلية في مدينة الخيام بعد وقف إطلاق النار، وهي مناطق لم تتمكن القوات الإسرائيلية من دخولها خلال المعارك في جنوب لبنان.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أشهر من تصعيد عسكري كبير. الاتفاق تم بوساطة أمريكية وفرنسية ويهدف إلى تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان وإسرائيل لمدة مبدئية تبلغ 60 يوما.

الاتفاق يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، وتقليص نشاطات “حزب الله” العسكرية في جنوب لبنان.

وحسب مصادر شبكة CNN الأمريكية، فقد وصل عدد الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار إلى أكثر من 100، وقد أعلن “حزب الله” أنه نفذ مساء الاثنين “ردا دفاعيا أوليا تحذيريا مستهدفا موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة”، وذلك على إثر “الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية”.

يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماع الأول للجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، المقرر عقده في منطقة راس الناقورة، السبت.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد أعلن، الأربعاء، انعقاد جلسة لمجلس الوزراء صباح السبت، في مدينة صور، بحضور قائد الجيش، الذي سيطلع الوزراء على تفاصيل خطة انتشار الجيش في الجنوب”، وفق معلومات للحرة.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الإثنين، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في لبنان “تمثل خرقاً فاضحاً لبنود الاتفاق”.

وذكر في بيان، أن تحركات القوات الإسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، “ليست من ضمن بنود الاتفاق”، مضيفا: “نسأل اللجنة الفنية التي أُلفت لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، أين هي من هذه الخروقات والانتهاكات المتواصلة والتي تجاوزت 54 خرقاً”.

المصدر: RT