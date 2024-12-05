بواسطة الذكاء الاصطناعي.. عائلات الأسرى الصهاينة ينشرون فيديو لنجل نتنياهو في أسر حركة حماس/ فيديو

5 ديسمبر، 2024

نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم امس الأربعاء، مقطع فيديو أنشأته عائلات الأسرى باستخدام الذكاء الاصطناعي يظهر فيه يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء الإسرائيلي وكأنه محتجز داخل نفق لحماس.

وفي فيديو مدته دقيقة بعنوان “مقاتلو القسام يطلقون إشارة الحياة من أنفاق غزة” وتضمن جينيريك “طوفان الأقصى” الذي تستعمله حركة حماس في كل مقاطعها، خاطب يائير نتنياهو والديه سارة وبنيامين قائلا: “أطلب منكما أبي وأمي إطلاق سراحنا”.

ويقول نجل نتنياهو في المقطع: “اسمي يائير نتنياهو وأبلغ من العمر 33 سنة من القدس.. أنا هنا بلا طعام ولا ماء تقريبا ودون أن أرى الشمس أو أتنفس الهواء.. حياتي في خطر بسبب القنابل”.

ويضيف: “حماس تستمع لي وتحميني من عدوان الإسرائيليين.. الآن بعد أن تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشمال فقد حان الوقت للسماح لنا بالرحيل”.

ويتابع قائلا: “يا أبي أنت فقط تستطيع.. معظم الناس يريدون صفقة.. تذكرني من فضلك.. من فضلك افعل كل شيء.. أفتقد حريتي.. أريد العودة إلى المنزل”.

ويهدف هذا الفيديو إلى تسليط الضوء على الأسرى الإسرائيليين لدى حماس لحث تل أبيب على تكثيف جهودها لإبرام صفقة وإعادتهم.

5 ديسمبر، 2024

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