وفقاً لفضائية روسيا اليوم.. الجيش السوري يُفشل هجوم التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة ويؤمّن محيطها لمسافة 15 كم

4 ديسمبر، 2024

المصدر: RT

أفادت مراسلتنا (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء، بأن الجيش السوري أفشل هجوم التنظيمات المسلحة على مدينة حماة، فيما يستمر وصول التعزيزات العسكرية إلى محاور ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي والغربي.

وقالت مراسلة RT إن الجيش السوري أفشل هجوم التنظيمات المسلحة على مدينة حماة وأمّن النقاط التي تقدم إليها بريف حماة الشمالي الشرقي، بمسافة تزيد عن 15 كم من المدينة.

ولفتت المراسلة إلى استمرار وصول التعزيزات العسكرية للقوات السورية إلى محاور ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي والغربي.

من جهتها، لفتت وكالة “سانا” السورية إلى أن “وحدات الجيش العربي السوري تواصل عملياتها ضد مواقع ومحاور تحركات التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي وتتمكن من توسيع نطاق أمان المدينة بنحو 20 كلم بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم”.

وكان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك أعلن الثلاثاء أن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قضى على ما لا يقل عن 100 إرهابي و12 دبابة في محافظات حلب وحماة وإدلب.

وأوضح في بيان: “يواصل الجيش السوري، بمساعدة القوات الجوية الروسية، عملية صد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تنفيذ هجمات صاروخية على أماكن تجمعات المسلحين”.

وأضاف: “تم القضاء على ما يصل إلى 100 إرهابي، وتم تدمير نقاط المراقبة وملاجئ المسلحين ومواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية”.

كما ذكر أنه تم تدمير “12 دبابة ومركبتين من طراز MLRS و27 آلية وثلاثة مدافع هاون ومركز تحكم ومستودع ذخيرة”.

4 ديسمبر، 2024

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