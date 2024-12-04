مجلس النواب يمنح حكومة حسّان الثقة بأغلبية 82 صوتًا، وحجب 53 نائبًا الثقة عنها، وامتناع نائبين عن التصويت

عمان – حصلت حكومة رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسّان، في جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، على ثقة مجلس النواب.

فقد منح 82 نائبًا الثقة للحُكومة، بينما حجب 53 نائبًا الثقة عنها، في حين امتنع نائبان عن التصويت.

وبلغ عدد النواب، الذين حضروا جلسة التصويت، 135 من أصل العدد الكُلي للمجلس، والبالغ 138 نائبًا.

وجاء التصويت على منح الثقة لحُكومة الدكتور حسّان، بعد ثلاثة أيام من مُناقشات النواب للبيان الوزاري، الذي طلب الرئيس حسّان الثقة على أساسه، يوم الأحد الماضي.

وكان رئيس الوزراء، قد رد على مُداخلات النواب، قبيل التصويت.

وكان مجلس النواب بدأ يوم الاثنين الماضي، من خلال جلستين صباحية ومسائية، مُناقشة البيان الوزاري لحُكومة الدكتور حسان، التي طلبت الثقة على أساسه.

وتحدث في مُناقشات الثقة، على مدار ثلاثة أيام 129 نائبًا من أصل 138.

وتحتاج الحُكومة للحصول على الثقة، لأصوات الأغلبية المُطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد 70 نائبًا، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يُحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات التالية: ثقة أو حجب أو امتناع.

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن المادة 81 تنص على: أنه “تُعطى الأصوات بالمُناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:

1- إذا كان التصويت مُتعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مُخالف، مُمتنع.

2- إذا كان التصويت مُتعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة أو حجب، أو امتناع.

وفيما يلي أسماء نواب الحجب والامتناع عن التصويت.

امتنــــــاع:

هيثم زيادين

وليد المصري

حجــــــب:

ابراهيم الحميدي

احمد القطاونة

احمد الرقب

اسماعيل المشاقبة

اية الله فريحات

ايمان عباسي

ايمن ابو الرب

باسم الروابدة

بيان فخري المحسيري

جميل دهيسات

جهاد مدانات

حامد الرحامنة

حسن الرياطي

حياة المسيمي

خضر بني خالد

ديمة طهبوب

راكين ابو هنية

رائد القطامين

سالم أبو دولة

صالح العرموطي

عبدالرؤوف الربيحات

عدنان مشوقة

عطا الله الحنيطي

علي الخزعلي

فتحي البوات

قاسم قباعي

لبنى النمور

مالك الطهراوي

محمد المحاميد

محمد الجراح

محمد الظهراوي

محمد عقل

محمد الرعود

محمد هديب

مصطفى العماوي

معتز الهروط

معتز أبو رمان

موسى الوحش

ناصر النواصرة

نبيل الشيشاني

نور أبوغوش

هالة الجراح

هدى العتوم

وسام الربيحات

ينال فريحات

بكر الحيصة

حسين كريشان

حكم المعادات

رائد رباع

عبدالحليم الخطاطبة

عبدالناصر الخصاونة

محمد المرايات

احمد السراحنة