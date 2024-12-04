استشهاد الفتى عمر حسام شويكي برصاص المستوطنين والجيش في بلدة سلوان بجانب القدس

4 ديسمبر، 2024

القدس – استشهد قبل منتصف الليلة الماضية، الفتى المقدسي عمر حسام شويكي 17 عاماً، من بلدة سلوان.

وأصيب الفتى شويكي برصاص المستوطنين، في بلدة سلوان.

وقال شهود عيان أن مركبة لحراس المستوطنين توقفت في البلدة، واطلقت الرصاص باتجاه منطقة الجبل، ثم اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة واغلقتها بالكامل، ليتبين بعدها وجود اصابة.

وقال الشهود أن القوات نقلت المصاب للعلاج.

وقد اقتحمت قوات كبيرة من المخابرات والشرطة منزل الشهيد المقدسي، وابلغت عائلته بأنه أصيب بقدميه، وطالبتها بعدم التجمع أمام المنزل وهددت باقتحامه.

وبعد قرابة ساعة، استدعت المخابرات والد الشهيد، وأبلغته بخبر استشهاد نجله.

4 ديسمبر، 2024

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