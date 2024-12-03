بعد لقاء فيدان وعراقجي.. مستشار خامنئي ينتقد تركيا، ويعلن انها “وقعت في فخ أمريكا وإسرائيل”

وجه مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة في تركيا على خلفية موقفها من المعارك المشتعلة في سوريا بين المعارضة والنظام، معتبرا أن أنقرة “وقعت في فخ أمريكا وإسرائيل”.

وقال ولايتي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية: “كنا نأمل أن يتمكن السيد (وزير الخارجية التركي هاكان) فيدان وهو شخصية ذات خبرة في مجال الاستخبارات والسياسة الخارجية، تصحيح بعض أخطاء السياسة الخارجية التركية”.

وأضاف في حديثه الذي يأتي بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أنقرة: “لكننا لم نتوقع أن تقع تركيا، التي لديها تاريخ طويل في الإسلام، في الفخ الذي أعدّته لها أمريكا والصهاينة”.

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واعتبر مستشار المرشد الإيراني أنه “لأمر يثير الدهشة أن ترتكب مثل هذه الأفعال باسم الشعب التركي، الذي ظل على مدار التاريخ ثابتًا على موقفه من الإسلام بإيمان راسخ”، وفق تعبيره.

وقال ولايتي إن “على أمريكا والصهاينة والدول الإقليمية، سواء كانت عربية أو غير عربية، أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها المطلق للحكومة السورية حتى النهاية”.

وأشار إلى أن “عدد حلفاء سوريا اليوم أكبر من عام 2011″، لافتا إلى أنه “إلى جانب إيران، هناك روسيا، وحزب الله اللبناني الذي أصبح أقوى من أي وقت مضى، والحشد الشعبي العراقي الذي يُعدّ قوة مدهشة، والحوثيون الأبطال في اليمن، والأعزاء الفلسطينيون. جميعهم متحدون في دعم وحدة أراضي سوريا وحكومتها الحالية”.

وامس الاثنين، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة التركية أنقرة، قادما من دمشق لبحث تطورات المعارك المشتعلة في سوريا، والتي أدت إلى سيطرة فصائل المعارضة على مدينة حلب وإدلب.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني إن “بلاده لا تريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر”، مشددا على أنه “من الخطأ في هذه المرحلة محاولة تفسير الأحداث في سوريا بوجود تدخل خارجي. هذا ملجأ من لا يريد فهم الحقائق المتعلقة بسوريا”.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن “السبب وراء اندلاع صراعات واسعة النطاق مجددا في سوريا، هو أن المشاكل المترابطة في هذا البلد لم يتم حلها منذ أكثر من 13 عاما”، مشددا على أن “قيام النظام (السوري) بهجمات واسعة ضد المدنيين في الفترة الأخيرة، تسبب في اندلاع الحرب الداخلية مجددا”، بحسب وكالة الأناضول.

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وكان عراقجي الذي أجرى زيارة إلى كل من دمشق وأنقرة مطلع الأسبوع الجاري، اعتبر أن الحملة العسكرية التي شنتها فصائل المعارضة السورية ضد النظام “خطة أمريكية صهيونية بعد هزيمة النظام الصهيوني في لبنان وفلسطين”.