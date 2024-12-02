ترامب يعتبره إساءة وتقويض للعدالة.. بايدن يصدر عفواً عن نجله هانتر الذي انفق اموال الضرائب على المخدرات والغانيات

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قرار الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بالعفو عن نجله هانتر، في عدة قضايا جنائية، بأنه “إساءة” و”تقويض للعدالة”.

وقال ترامب عبر منشور على منصة “تروث سوشيال” في معرض تعليقه على القرار: “يالها من إساءة وتقويض للعدالة!”.

وتساءل ترامب: “هل يشمل العفو الذي أصدره جو لهنتر رهائن السادس من كانون الثاني/يناير، الذين ظلوا الآن في السجن لسنوات؟”.

وكان قد أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر عفوًا رئاسيًا عن نجله هانتر بايدن، والذي أقر بالذنب في أيلول/سبتمبر الماضي، في 9 تهم متوجهة إليه متعلقة بقضية التهرب الضريبي الفيدرالية.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “اليوم، وقعتٌ على عفو عن ابني هانتر. فمنذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقر هانتر بايدن، بالذنب، في جميع التهم الضريبية التسع التي واجهها، دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين.

كما أقر هانتر، البالغ من العمر 54 عامًا، بتسع تهم تتعلق بفشله في دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار العقد الماضي، وهي الأموال التي قال المدعون إنه أنفقها على المعيشة الفاخرة، وعاملات الجنس، وتعاطي المخدرات.

وقال هانتر في بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية: “لن أضع عائلتي في مزيد من الألم، ومزيد من انتهاك الخصوصية، والإحراج غير الضروري”، مضيفا: “كان المدعون يركزون على تشويه صورتي بدلاً من تحقيق العدالة بسبب أفعالي خلال فترة إدماني”.

وحدد القاضي الفيدرالي مارك سكارسي موعد الحكم في 16 ديسمبر. ويواجه بايدن عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن وغرامة تتجاوز مليون دولار.