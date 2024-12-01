مؤكدةً أن اللبنانيين ملتزمون.. فرنسا تحذر إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان بعدما نفذت 52 انتهاكاً

حذّرت فرنسا “إسرائيل” من مغبة انهيار وقف إطلاق النار في لبنان، وسط الخروقات التي تتعمّدها لبنود الاتفاق، وللأجواء اللبنانية.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد أوضح الفرنسيون لـ”إسرائيل” أنّه “حدث 52 انتهاكاً من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار، وهو ما لم يمر عبر الآلية، الأمر الذي أدّى إلى مقتل 3 مواطنين لبنانيين”، فيما بدأت الطائرات الإسرائيلية من دون طيار بالتحليق مرة أخرى في ارتفاع منخفض فوق بيروت.

وقال الفرنسيون إنّ “الآلية وضعت لكي يستخدموها”، وأنّ “باريس تخشى انهيار وقف إطلاق النار”.

وقال مسؤول فرنسي كبير إنّ الفرنسيين “على اتصال مستمر مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي”.

وأضاف أنّ “اللبنانيين ملتزمون تماماً بالعمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار، لكن يجب منحهم الوقت الكافي لذلك”.

وردّت “إسرائيل” على هذه التصريحات بالقول إنّ “آلية تطبيق الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ستبدأ في التنفيذ خلال يومي الاثنين والثلاثاء”، مضيفةً أنّها “ستواصل فرض الانتهاكات بالقوة خلف الحدود”، بحسب “يديعوت أحرونوت”.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار الأربعاء الماضي، خرق الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار عبر استهداف المدنيين وقصف بلدات جنوبية، وتنفيذ طلعات جوية بالمُسيرات والطائرات الحربية فوق الجنوب وبيروت.