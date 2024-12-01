“القسام” تنشر، اليوم الأحد، مشاهد مصورة توثق عملية بعنوان “الانتصار لدماء السنوار” شرق مدينة رفح/ شاهدوا

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، مشاهد مصورة لعملية نفذتها ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي حملت اسم “الانتصار لدماء السنوار”.

وأشارت كتائب القسام إلى أن العملية عبارة عن كمين مركب ضد جنود وآليات الاحتلال في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرق مدينة رفح، منوهة إلى أن مقاتليها نفذوا العملية بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ولفتت إلى أن العملية تضمنت ثلاثة كمائن في المنطقة، وهي انتصار لدماء زعيم حركة حماس الشهيد يحيى السنوار، الذي استشهد في مدينة رفح، وبثت مشاهد من الكمين الأول، وختمت مقطع الفيديو بالقول: “انتظروا الكمين الثاني”.

وكانت قد أعلنت حركة حماس، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، بعد اشتباك خاضه مع قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.