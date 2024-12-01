الملك والصفدي يؤكدان وقوف الأردن الى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها

بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا.

وأكد جلالة الملك في الاتصال وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها.

كما بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة بسام الصباغ، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في سوريا، خاصة في محافظتي حلب وإدلب.

ووضع الصباغ، وزير الخارجية الصفدي، في صورة تلك الأوضاع وتداعياتها والجهود المبذولة إزاءها.

وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع الصباغ، أن الأردن يتابع هذه التطورات بقلق، وشدد على وقوف الأردن إلى جانب سوريا، ووحدة أراضيها، وسيادتها، واستقرارها، وسلامة مواطنيها، ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها، ويحفظ سيادتها، ويخلصها من الإرهاب.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل حول كل الجهود المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار.