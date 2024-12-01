الجيش السوري يباشر “هجومه المعاكس” على فصائل الارهابيين، ويجندل المئات منهم، ويلقي القبض على آخرين

قال الجيش السوري في بيان، مساء امس السبت، إن عملية التصدي للهجوم الذي تنفذه التنظيمات الإرهابية قائمة بكل نجاح وإصرار.

وأوضح البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن هذه التنظيمات المسلحة “تواصل عبر كافة منصاتها بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف التأثير في معنويات شعبنا وجيشنا الباسل، مستغلة الأحداث الميدانية الأخيرة التي وقعت في مدينة حلب”.

وأضاف: “عملت تلك التنظيمات على بث كمية هائلة من الأخبار الكاذبة والشائعات التي تستهدف عددا من المدن السورية”.

وشدد البيان على أن “عملية التصدي للهجوم الإرهابي قائمة بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها”.

الجيش يقضى على أكثر من 300 مسلح خلال اليوم الأخير

وأفادت صحيفة “الوطن” السورية اليوم الأحد، بأن الطيران الحربي السوري- الروسي يشن غارات على محاور جنوب شرقي إدلب وجنوب إدلب وسهل الغاب مستهدفا تحركات الجماعات المسلحة وآلياتهم وتجمعاتهم ومقراتهم.

وكشفت الصحيفة عن استهداف مقر قيادي مركزي لـ”جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام) يرجح أن زعيمها المعروف بـ “أبو محمد الجولاني” كان بداخله.

وأضافت الصحيفة أن غارات عنيفة للطيران السوري الروسي استهدفت خطوط إمداد “النصرة” في محيط سهل الغاب بريف حماة وسط سوريا.

وكان قد أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ إغناسيوك أن الجيش السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، قضى على ما لا يقل عن 300 مسلح خلال اليوم الأخير.

وقال إغناسيوك: “يتصدى الجيش العربي السوري للهجمات الإرهابية بمساعدة القوات الجوية الروسية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تنفيذ هجمات بالصواريخ والقذائف على مراكز تجمع المسلحين ونقاط التحكم والمستودعات ومواقع المدفعية. وتم القضاء على أكثر من 300 مسلح”.

وأكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أن عملية التصدي للعدوان مستمرة.

وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا دعت فيه إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية. وأكدت فيه أن القوات السورية المسلحة “تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق”.

مقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري

كما أفاد مراسل “سبوتنيك”، اليوم الأحد، بمقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي مدينة إدلب السورية.

وذكرت مصادر خاصة في إدلب لـ “سبوتنيك”، فجر اليوم الأحد، أنه قتل 18 مسلحا وأصيب آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة في حي جمعية الزهراء غرب مدينة إدلب السورية.

وأكدت المصادر نفسها، أنه في حادث منفصل، تم فقدان الاتصال بثلاث مجموعات مسلحة دخلوا أحياء ضاحية (حلب الجديدة)، صباح اليوم، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

وفي السياق نفسه، أوضح مراسل “سبوتنيك” في مدينة اللاذقية، أن وحدة من الجيش السوري ألقت القبض على مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقعه على محور بلدة (سلمى) بريف اللاذقية الشمالي.