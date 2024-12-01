الرئيس الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أيّاً كان داعموه ورعاتُه

المصدر: الميادين نت

شدّد الرئيس السوري، بشار الأسد، على أن “الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أيّاً كان داعموه ورعاتُه”.

كلام الأسد جاء في اتصال هاتفي مع القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي، بادرا غومبا، حيث قال إن “الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات.. يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم”.

بدوره، أكد القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي، وقوف بلاده مع سوريا في كل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة، معتبراً أن النصر يقف إلى جانب سوريا، دولةً وشعباً وقيادةً.

كما بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا العربية والدولية.

السوداني شدد على أن “أمن سوريا والعراق هو أمن واحد”، معرباً عن “استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وتنظيماته كافة”.

وأضاف السوداني أن العراق متمسك باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

وفي اتصال بين الرئيس السوري والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، جرى بحث التطورات الأخيرة في سوريا وعدد من الملفات الإقليمية.

وشدد الأسد على أن بلاده “مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم”، موضحاً أن دمشق “قادرة بمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية”.

من جانبه، أكد بن زايد وقوف بلاده مع الدولة السورية و”دعمها في محاربة الإرهاب وبسط سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها”.

وأعلن الجيش السوري اليوم استقدامه التعزيزات إلى ريف حماة الشمالي لصد هجمات المسلحين، وتمكن بالفعل من استعادة السيطرة على عدد كبير من القرى والبلدات في ريف المحافظة الشمالي المتاخم لريف إدلب.