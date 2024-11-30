وزير الخارجية المصري يعرب لنظيره السوري عن دعم القاهرة لدمشق إزاء هجوم الإرهابيين على حلب وإدلب

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ عن قلق القاهرة إزاء الهجمات الإرهابية على قرى وبلدات ومواقع عسكرية بمحافظتي حلب وإدلب، مؤكدا أن القاهرة تدعم دمشق في مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقلال ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت إن “الاتصال الهاتفي بين الوزيرين جري مساء أمس وتناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب”.

وأضافت: “تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك”.

وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر “الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها”.

وأمس، تواصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، مع نظيره السوري بسام الصباغ، مؤكداً أنّ إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية في سوريا هي خطة أميركية صهيونية بعد هزيمة “إسرائيل” في لبنان وفلسطين.

وفي السياق ذاته، أكّد وزير الخارجية السوري خلال مؤتمر صحافي، أنّ الهجوم الإرهابي، الذي شنّته أعداد كبيرة من المسلحين، منذ فجر الأربعاء الماضي، على مدينة حلب وريفها، يأتي “في إطار خدمة أهداف مشروع كيان الاحتلال الإسرائيلي ورعاته”.

يذكر أن الجماعات المسلحة تمكنت من الدخول والسيطرة على أحياء في مدينة حلب، وقامت وحدات الجيش السوري بإعادة الانتشار نحو مطار حلب الدولي، لمنع تدمير المدينة، فيما تقوم طائرات الجيش باستهداف تجمعات المسلحين في المدينة وريفها.