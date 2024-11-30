محللون صهاينة: هجوم المسلحين على حزب الله والمليشيات الإيرانية في ادلب وحلب يشغلهم عنا ويخدم مصالحنا

لندن – عربي21

قالت وسائل إعلام إسرائيلية؛ إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد الليلة الماضية جلسة خاصة مع قادة الأجهزة الأمنية حول سوريا ولبنان.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر قولها؛ إن الاجتماع الذي عقده نتنياهو ناقش “آخر التطورات في سوريا بعد العملية العسكرية للمسلحين السوريين في حلب ومحيطها”.

وذكر المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “هجوم قوات المعارضة المسلحة السورية على حزب الله والمليشيات الإيرانية يخدم المصالح الإسرائيلية إلى حدّ ما. فحزب الله والمليشيات منشغلون بصد الهجوم، وليس بالتحضير لأعمال إرهابية ضد إسرائيل”.

وأضاف: “يوجد في مدينة حلب مركز للبحث العلمي التابع لحكومة الأسد، الذي تستخدمه الصناعات الدفاعية السورية وينتج منظومات دفاعية. وقد أعلنت قوات المعارضة السورية بالفعل سيطرتها عليها. ويجب على إسرائيل أن تراقب هذا الأمر بعناية أيضا؛ لأن رصيدا مهمّا وقع في أيدي فصائل المعارضة”.

من جانبه، قال المحلل العسكري دورون كادوش؛ إن “لإسرائيل مصلحة كبيرة في ما يحدث في سوريا. من المحادثات التي أجريتها في الساعات الأخيرة مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، يتبين أن جهاز الأمن يراقب عن كثب وبتأن ما يحدث هناك”.

وأضاف، أن “الهجوم الذي شنه المسلحون على حزب الله وعلى المليشيات الإيرانية يخدم إلى حدّ ما المصلحة الإسرائيلية. حزب الله والمليشيات مشغولون في صدّ الهجوم، وليس في التحضير لعمليات إرهابية ضد إسرائيل”.

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وأوضح كادوش، “في مدينة حلب يوجد مركز للبحوث العلمية تابع لنظام الأسد، ويستخدمه القطاع العسكري السوري لإنتاج الأسلحة، وقد أعلن المتمردون السوريون أنهم سيطروا عليه. يجب على إسرائيل متابعة هذا الأمر عن كثب أيضا؛ لأن هذه ممتلكات مهمة سقطت في يد المتمردين”.

وتابع: “يجب على إسرائيل أن تفكر ما إذا كانت ستكتفي بمراقبة ما يحدث هناك من بعيد، أم إن لهذا تأثيرا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا. سأتوسع في هذا الموضوع لاحقا، إذا سمحت لي القيود المتعلقة بالرقابة العسكرية”.