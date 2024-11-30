الحكومة تخفض أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 وترفع سعر الديزل لشهر كانون أول المقبل

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، السبت، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الأول المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً طفيفاً على أسعار مادة البنزين بنوعيه (90 و95) وارتفاعاً طفيفاً على مادة الديزل خلال شهر تشرين الثاني الحالي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 و95 بمقدار (5) فلسات/لتر لكل منهما، و ارتفاع سعر الديزل بمقدار (5) فلسات/لتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (860) فلساً/لتر بدلاً من (865) فلساً /لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1105) فلساً/لتر بدلاً من (1110) فلساً/لتر، وسعر بيع الديزل ليصبح (680) فلساً/لتر بدلاً من (675) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت خلال شهر تشرين الثاني الحالي بلغ حوالي (74.5) دولار/برميل مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين الأول الماضي والذي بلغ حوالي (75.8) دولار/برميل.