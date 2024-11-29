سخافات قادة أمريكا “العظمى”.. ترامب يخرج من الديك الرومي ويفاجئ بايدن وأركان حزبه/ شاهدوا السخف

سبوتنيك عربي

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فيديو ساخرا في عيد الشكر، ظهر فيه الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، مع زعماء الحزب الديمقراطي يحتفلون ليظهر لهم فجأة ترامب خارجا في طائر الحبش (الديك الرومي)، والذي يعتبر من أبرز أصناف الطعام في هذا العيد.

ويظهر هذا الفيديو المصطنع بايدن وهاريس وزعماء الحزب الديمقراطي يحتفلون بالعيد على مائدة طعام، وعندم هم بايدن بتقطيع طائر الحبش ليتناولوه، خرج ترامب من بطن الطائر ليؤدي رقصته الشهيرة.

ويأتي هذا الفيديو في إطار سخرية ترامب من بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي خسرت أمامه بالانتخابات، حيث كانت آخر صورة ساخرة نشرها ترامب لهاريس، بدت وكأنها تتكلم عبر الهاتف، وعلق ترامب قائلا “صورة مزيفة لمرشحة ليس لديها أدنى فكرة عما تفعله”.

وأردف ترامب قائلا: “عليك وصل السلك بالهاتف حتى يعمل!”، في إشارة إلى أن هاريس وضعت السماعة في أذنها من دون أن تصلها بالموبايل، في مشهد تمثيلي لا أكثر، للدلالة على أنها تتابع أوضاع البلاد.

يضاف إلى ذلك سخرية ترامب أكثر من مرة من ذلات لسان بايدن، حيث نشر ترامب له عدة مقاطع تبرز تلك الهفوات، ومن أبرزها عندما أشار بايدن لنائبته كامالا هاريس باسم “ترامب”.