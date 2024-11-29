المؤتمر العام للأحزاب العربية يدين اعتداءات المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا على محافظة حلب السورية

29 نوفمبر، 2024

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية اعتداءات مجموعات جبهة النصرة الإرهابية المدعومة من الدولة التركية ومن عدد من الدول العربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على محافظة حلب السورية، في توقيت مريب جاء بعد تهديدات رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني نتنياهو ضد الجمهورية العربية السورية ليأتي هذا الهجوم الإرهابي مؤكداً دور هذا الكيان في دعم وتشغيل هذه المجموعات. خاصة أن العدو دأب خلال الفترة السابقة على شن غارات طيرانه مستهدفاً مواقع الجيش العربي السوري، تمهيداً لهذا الهجوم.

وقالت الأمانة العامة، في بيان اصدرته اليوم الجمعة، إن هذه الاعتداءات تظهر صوابية رؤية الدولة السورية في مقاربة العلاقة مع تركيا، وموقفها الحاسم والمبدئي من العدو الصهيوني باعتبارهما شريكين مباشرين لهذه المجموعات ومحاولاتهم الدائمة لنسف كل التفاهمات الدولية التي تنص على خفض التصعيد.

وختمت بيانها، الذي حمل توقيع الامين العام قاسم صالح بالقول: إننا ندعو إلى إدانة هذه الهجمات الإرهابية، ودعم الدولة السورية في محاربة هذه المجموعات الإرهابية متعددة الجنسيات، حفاظاً على وحدة سورية وأمنها واستقرارها وسيادتها.

29 نوفمبر، 2024

مقالات ذات صلة

سخافات قادة أمريكا “العظمى”.. ترامب يخرج من الديك الرومي ويفاجئ بايدن وأركان حزبه/ شاهدوا السخف

29 نوفمبر، 2024

إعلام عبري: محمد السنوار وخليل الحية هما الشخصيتان الرئيسيتان في محادثات غزة بشأن تبادل الاسرى

29 نوفمبر، 2024

القائمة الكاملة بأسماء كبار ضباط الأمن العام المشمولين بحركة تنقلات وتعيينات جديدة

28 نوفمبر، 2024

الخطوط الملكية الأردنية تعاود رحلاتها إلى بيروت بواقع رحلتين يومياً، بدءاً من يوم الأحد المقبل

28 نوفمبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى