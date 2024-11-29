المؤتمر العام للأحزاب العربية يدين اعتداءات المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا على محافظة حلب السورية

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية اعتداءات مجموعات جبهة النصرة الإرهابية المدعومة من الدولة التركية ومن عدد من الدول العربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على محافظة حلب السورية، في توقيت مريب جاء بعد تهديدات رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني نتنياهو ضد الجمهورية العربية السورية ليأتي هذا الهجوم الإرهابي مؤكداً دور هذا الكيان في دعم وتشغيل هذه المجموعات. خاصة أن العدو دأب خلال الفترة السابقة على شن غارات طيرانه مستهدفاً مواقع الجيش العربي السوري، تمهيداً لهذا الهجوم.

وقالت الأمانة العامة، في بيان اصدرته اليوم الجمعة، إن هذه الاعتداءات تظهر صوابية رؤية الدولة السورية في مقاربة العلاقة مع تركيا، وموقفها الحاسم والمبدئي من العدو الصهيوني باعتبارهما شريكين مباشرين لهذه المجموعات ومحاولاتهم الدائمة لنسف كل التفاهمات الدولية التي تنص على خفض التصعيد.

وختمت بيانها، الذي حمل توقيع الامين العام قاسم صالح بالقول: إننا ندعو إلى إدانة هذه الهجمات الإرهابية، ودعم الدولة السورية في محاربة هذه المجموعات الإرهابية متعددة الجنسيات، حفاظاً على وحدة سورية وأمنها واستقرارها وسيادتها.