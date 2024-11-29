إصابة 9 صهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل في الضفة، حالة بعضهم خطيرة، واستشهاد منفذ العملية/ فيديو

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، بإصابة عدد من الإسرائيليين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، حالة بعضهم خطيرة وقتل منفذ العملية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه “ورد بلاغ عن حادث إطلاق نار عند تقاطع جيتي أفيشار في لواء أفرايم. ويتم تحييد إرهابي عند هذه النقطة”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه جرى قتل فلسطيني يشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار عند مستوطنة أرئيل بالضفة.

ولاحقا أفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن حصيلة الجرحى يإطلاق النار على الحافلة ارتفعت إلى 9، حالة 3 منهم خطيرة.

كما أوردت يديعوت أحرونوت أن الجيش يطارد مشاركا ثانيا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل “بعد قتل المنفذ الأول”.

وقال الجيش الإسرائيلي ان منفذين اشتركا في عملية إطلاق النار باتجاه الحافلة قرب أرئيل

هيئة البث الإسرائيلية:

واوضح ان الحافلة التي تعرضت لعملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل كانت قادمة من تل أبيب

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد عمليات التمشيط تأكد عدم وجود مسلح ثان والهجوم نفذه مسلح واحد فقط.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن عملية إطلاق النار في أرئيل هي كمين لاستهداف دورية شرطة وحافلة.

وإثر الحادث، سجل انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في المنطقة حيث أقامت حواجز.

وأفاد “واينت” بأن قوة احتياطية هي التي قامت بتأمين التقاطع وقامت بتحييد المسلح الذي قتل في مكان الحادث.

وقال إيتمار حكموف، المسعف في نجمة داود الحمراء: “وصلنا إلى مكان الحادث بقوات كبيرة ورأينا جرحى ممددين بالقرب من الحافلة، وهم واعين تماما ويعانون من جروح ناجمة عن أعيرة نارية. وقدمنا ​​لهم على الفور العلاج الطبي الأولي ميدانيا، والذي شمل وقف النزيف والضمادات، ونقلهم في سيارة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى عندما استقرت حالتهم،

كما قامت فرق نجمة داود الحمراء الإضافية بمعالجة عدد من الضحايا الذين أصيبوا بشظايا الزجاج وتم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم طفيفة”.

من مكان عملية إطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين قرب سلفيت أسفرت عن إصابة 9 مستوطنين منهم 3 بحالة خطيرة وارتقاء المنفذ. pic.twitter.com/3Gq4qa6h5N — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 29, 2024