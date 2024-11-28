رئيس مجلس النواب اللبناني يحدد موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل

بيروت – في خطوة مفاجئة، حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال في مستهل الجلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون والقادة الأمنيين: “كما وعدت أنه بعد وقف إطلاق النار سأحدد جلسة لانتخاب الرئيس، فأنا أعلن منذ الآن تحديد 9 كانون الثاني موعداً للجلسة”.

وقد تزامنت خطوة الرئيس بري مع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت للتداول مع القيادات اللبنانية في موضوع انتخاب الرئيس.

وكانت آخر جلسة انعقدت في 9 حزيران/ يونيو 2023، وتنافس فيها رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الذي نال 51 صوتاً، والوزير السابق جهاد أزعور الذي نال 59 صوتاً.

وتندرج دعوة الرئيس بري ضمن مهلة الستين يوماً للهدنة بين إسرائيل ولبنان.

وكانت قد انتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.