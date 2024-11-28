القائمة الكاملة بأسماء كبار ضباط الأمن العام المشمولين بحركة تنقلات وتعيينات جديدة

عمان – قرر مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم الخميس، إجراء عدد من التنقلات والتعيينات بين كبار الضباط في مديرية الأمن العام.

وفيما يلى أسماء الضباط المشمولين بهذه التشكيلات..

عميد خليفه غالب يعقوب مديرية التدريب / مديراً

عميد ركن أحمد عبد سلمان إدارة عمليات حفظ السلام /مديراً

عميد علاء عبدالله فرحان مديرية شرطة جرش / مديراً

عميد محمود خلف علي أكاديمية الشرطة الملكية / آمراً

عميد قيس فايض قطيش مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين التدريبية / آمراً

عميد فوزي مصطفى احمد إدارة الدوريات الخارجية / مديراً

عقيد عمر جمال علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

عقيد قيس عبدالله جميل إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود الكرامة / مديراً

عقيد سامر عبدالحميد محمد إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود المدورة / مديراً

عقيد طايل خلف سلامه إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود معبر وادي الأردن / مديراً

عقيد شادي جبريل عواد مكتب المفتش العام /قيادة وحدة إنضباط الأمن العام / قائداً

عقيد ركن رعد عبد الكريم بركات مكتب المفتش العام /وحدة أمن ودفاع المستودعات المركزية/ قائداً

عقيد وائل احمد سالم مدير شرطة نجدة العاصمة

عقيد محمد اسماعيل علي قائمة الضباط المؤقتة/ مديرية شؤون اللاجئين السوريين /مخيم مريجيب الفهود / مديراً

عقيد أيمن جمال علي مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين التدريبية/معهد الأمير حسين لتدريب الشرطة المستجديين مديراً

عقيد عامر محمد عدنان محمود مديرية العمليات والسيطرة / المساعد للسيطرة

عقيد يوسف أحمد عبدالله إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود العقبة / مديراً

عقيد فراس محمد عبدالحفيظ الإدارة الملكية لحماية البيئة / نائباً

عقيد معن علي مفضي قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر/ نائباً

عقيد هيثم عوض موسى مديرية شرطة المفرق / نائباً

عقيد يوسف سلامه خلف مديرية شرطة شمال عمان / نائباً

عقيد أنور عطاالله محمود إدارة حماية الأسرة والأحداث / نائباً

عقيد خليل ذيب محمد مديرية شرطة جرش / نائباً

عقيد علي منصور محمد مديرية شرطة معان/ نائباً

عقيد محمد نواف عايد مديرية شرطة البادية الجنوبية/ نائباً

عقيد أحمد عبدالرحيم عبدالرحمن مديرية شرطة شرق عمان/ نائباً

عقيد أحمد قسيم محمد مديرية شرطة الكرك / نائباً

عقيد خالد محمد مفلح مديرية شرطة البادية الشمالية / نائباً

عقيد ركن أسامه زيد علي قيادة أمن إقليم العاصمة

مقدم ركن علاء حسين توفيق قائد معسكر مديرية الأمن العام