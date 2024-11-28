الخطوط الملكية الأردنية تعاود رحلاتها إلى بيروت بواقع رحلتين يومياً، بدءاً من يوم الأحد المقبل

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي، اليوم الخميس، عن عودة رحلات الملكية إلى بيروت الأحد المقبل بواقع رحلتين يوميا.

وأضاف المجالي، لـقناة المملكة”، أن عودة رحلات الملكية جاء بعد موافقة سلطة الطيران المدني.

وكان رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو قد قال، امس الأربعاء، إن الهيئة تتابع التطورات الأخيرة في لبنان؛ لغايات تقييم إعادة تشغيل شركات الطيران الأردنية إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، للتأكد من سلامة وأمن التشغيل في المطار والأجواء اللبنانية.