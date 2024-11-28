“اذا مات منا سيد قام سيد”.. نجل الشهيد حسن نصر الله يشكر النازحين اللبنانيين من قراهم ويهنئهم بالانتصار/ فيديو

بيروت – أعرب نجل الأمين العام الراحل لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، عن شكره للنازحين من قراهم، مهنئا إياهم بـ”الانتصار”، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

فقد ظهر محمد مهدي نصر ﷲ، نجل حسن نصر الله، في فيديو نشرته قناة “المنار” امس الأربعاء، من أمام الأنقاض موجها كلمة للشعب اللبناني.

وقال: “الحمد لله الذي منّ علينا نحن عائلة سيد الشهداء بمواساة هذا الشعب الصامد والمضحي والشجاع بأذكى الدماء”.

وتابع مهدي، من أمام منزله المُدمّر، المتواجد في حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت: “وبالنزوح من منازلنا وببيوتنا التي تهدمت وبالبقاء في لبنان من اليوم الأول للحرب وحتى إعلان الإنتصار”.

وأضاف مهدى فى رسالته للبنانيين: “نقول الحمد لله رب العالمين أرضيت يا رب خذ حتى ترضى وبارك لكم هذا النصر العزيز”.

تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية، خاصة حزب الله، قد دخل إلى حيز التنفيذ، امس الأربعاء، بموجب اتفاق توسطت فيه كل من الولايات المتحدة وفرنسا.

وقدشكل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لحظة مليئة بالأمل للبنانيين الذين عانوا طويلاً من قصف الاحتلال ونزوح متكرر. حيث عمّت الفرحة في لبنان وخارجه بوقف إطلاق النار الذي وجد صداه أيضا في غزة.

إثر ذلك، بدأ عدد من سكان بلدات الجنوب اللبناني بالعودة إلى مناطقهم، مع دخول وقف إطلاق النار مع الاحتلال حيز التنفيذ، على الرغم من توالي تحذيرات قوات الاحتلال من العودة قبل السماح لهم بذلك.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد بدأ أهالي الجنوب والبقاع بالعودة إلى قراهم. وتشهد الطرق المؤدية إلى هاتين المنطقتين مواكب السيارات التي تنقل العائلات.

من جانبه، قال الجيش اللبناني إنه يتخذ إجراءات من أجل استكمال الانتشار بالجنوب، وذلك وفق تكليف الحكومة وبالتنسيق مع اليونيفيل وضمن القرار الأممي رقم 1701.