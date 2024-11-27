“القسام” تبث تسجيلاً لضرب آليات الاحتلال من بيت لاهيا، والسيطرة على طائرة مسيرة تابعة له/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة من عملياتها ضد قوات الاحتلال التي تواصل توغلها في مدينة بيت لاهيا، ومناطق من شمال قطاع غزة.

وتظهر في المشاهد التي بثها “القسام” ضرب دبابات للاحتلال بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع، خلال توغلها وسط المدينة.

وتمكنت القسام أيضا من السيطرة على طائرة مسيرة تابعة للاحتلال، من نوع “EVO MAX” كانت تقوم بأعمال الاستطلاع في مناطق العمليات البرية في شمال القطاع.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في معركة بشمالي قطاع غزة الذي يشهد عمليات عسكرية مكثفة منذ أكثر من 50 يوما.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي: “مقتل جندي في كتيبة نحشون (90) لواء كفير في معركة شمالي القطاع”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبمقتل الجندي ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 805، بينهم 378 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في الـ 27 من الشهر ذاته.

وفي وقت سابق، امس الثلاثاء، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تمكن مقاتليها من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وذكرت كتائب القسام في سلسلة تغريدات عبر قناة “تليغرام”، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

وأشارت الكتائب إلى أنها استهدفت أيضا دبابتي “ميركافا” إسرائيليتين بقذيفة “الياسين 105” وعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا.