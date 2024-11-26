وزارة الأوقاف تعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج صباح اليوم الثلاثاء/ رابط

26 نوفمبر، 2024

يبدأ اليوم الثلاثاء، التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1946هـ – 2025 للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من خلال بوابة الحاج الإلكترونية، بحسب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنّ التسجيل سيبدأ من الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء وحتى الساعة التاسعة من مساء الاثنين 16/12/2024.

ودعت الوزارة الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرا إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي.

ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكون المسجل/ المسجلة الأصيل من مواليد 31/12/1975 فما دون، ولم يسبق له/ لها أداء فريضة الحج، وتلقى/ تلقت جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.

26 نوفمبر، 2024

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