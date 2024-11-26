اول الرقص حنجلة.. حملة هاريس تدعو لجمع التبرعات بغية وضع العصي في دواليب حقبة ترامب الرئاسية

واشنطن – سبوتنيك عربي

دعت حملة المرشحة الديمقراطية السابقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، إلى جمع تبرعات مالية بهدف “تقديم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى العدالة”.

وأوضحت الخدمة الصحفية لحملة هاريس: “الحقيقة هي أننا بحاجة إلى تدفق جديد من التبرعات لمواصلة بناء الأساس للموارد اللازمة لمحاسبة ترامب، على مدى السنوات الأربع المقبلة”،

وأشارت إلى أن التبرعات تبدأ من 50 دولارًا.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فقد جمعت حملة هاريس نحو 2.3 مليار دولار، حيث أنفقت مئات الملايين على الإعلانات، وشكلت حفلات المشاهير المرتبطة بخطاباتها بندًا رئيسيًا في النفقات.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفاز فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.