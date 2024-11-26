اول الرقص حنجلة.. حملة هاريس تدعو لجمع التبرعات بغية وضع العصي في دواليب حقبة ترامب الرئاسية

26 نوفمبر، 2024

واشنطن – سبوتنيك عربي

دعت حملة المرشحة الديمقراطية السابقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، إلى جمع تبرعات مالية بهدف “تقديم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى العدالة”.

وأوضحت الخدمة الصحفية لحملة هاريس: “الحقيقة هي أننا بحاجة إلى تدفق جديد من التبرعات لمواصلة بناء الأساس للموارد اللازمة لمحاسبة ترامب، على مدى السنوات الأربع المقبلة”،

وأشارت إلى أن التبرعات تبدأ من 50 دولارًا.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فقد جمعت حملة هاريس نحو 2.3 مليار دولار، حيث أنفقت مئات الملايين على الإعلانات، وشكلت حفلات المشاهير المرتبطة بخطاباتها بندًا رئيسيًا في النفقات.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفاز فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.

26 نوفمبر، 2024

مقالات ذات صلة

وزارة الأوقاف تعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج صباح اليوم الثلاثاء/ رابط

26 نوفمبر، 2024

خامنئي يطالب بإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل المجرمين، وليس مجرد توجيه مذكرات اعتقال بحقهم/ فيديو

25 نوفمبر، 2024

جريدة الأخبار اللبنانية: تورّط الإمارات في حملة ضد إيران، وانتظار ترامب لإخراج قطر من النادي الدبلوماسي العالمي

25 نوفمبر، 2024

استشهاد الطفل محمد ربيع حمارشة والشاب أحمد محمود زيد برصاص العدو في بلدة يعبد قرب جنين/ فيديو

25 نوفمبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى