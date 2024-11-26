“الأحزاب السياسية الأردنية بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل”.. محاضرة بالمنتدى العربي

وجه المنتــدى العربـي الدعـــوة الى أعضاء المنتـدى وأصدقائهم للاستمــاع إلـى المحاضرة التي سيلقيها

الاستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامه

بعنــوان..

“الأحزاب السياسية الأردنية: بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل “

و ذلك في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2024، في مقر المنتدى.

والدعــــــــــــــــوة عامـــــــــــــــــــه

دوار الداخلية بجانب وزارة التنمية الاجتماعية – شارع درويش المقدادي – عمارة (8)-

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