“الأحزاب السياسية الأردنية بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل”.. محاضرة بالمنتدى العربي

26 نوفمبر، 2024

وجه المنتــدى العربـي الدعـــوة الى أعضاء المنتـدى وأصدقائهم للاستمــاع إلـى المحاضرة التي سيلقيها

الاستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامه

بعنــوان..

“الأحزاب السياسية الأردنية: بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل “

و ذلك في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2024، في مقر المنتدى.

والدعــــــــــــــــوة عامـــــــــــــــــــه

دوار الداخلية بجانب وزارة التنمية الاجتماعية – شارع درويش المقدادي – عمارة (8)-

هاتف: 0790550317

26 نوفمبر، 2024

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