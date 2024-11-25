الرئيسان الأميركي والفرنسي سيعلنان صباح غد الثلاثاء وقفاً للعمليات العسكرية الدائرة بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يوماً

نقلت جريدة «الشرق الأوسط» عن مصادر واسعة الاطلاع، أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون سيعلنان صباح الثلاثاء وقفاً للعمليات العدائية بين لبنان واسرائيل لمدة 60 يوماً.

ويأتي هذا التطور المهم بعدما ظهرت في واشنطن مؤشرات الى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان واسرائيل لمدة 60 يوماً على أساس إخلاء «حزب الله» للمنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني «بشكل يمكن التحقق منه» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها منذ بدء الغزو البري المحدود للأراضي اللبنانية.

وقد أشيعت هذه «الأجواء الايجابية نسبياً» على رغم استمرار العمليات العسكرية الواسعة النطاق بين القوات الإسرائيلية ومجموعات «حزب الله» في جنوب لبنان والغارات الجوية في عمق الأراضي اللبنانية بما في ذلك في بيروت وضاحيتها الجنوبية والقصف الصاروخي البعيد المدى في اتجاه وسط اسرائيل، ومنه تل أبيب.

ونقلت صحيفة «النيويورك تايمز» الأميركية عن محللين أن الهجمات المكثفة تشير إلى أن «إسرائيل وحزب الله يحاولان تعظيم نفوذهما بينما يجري الدبلوماسيون ما يأملون في أن يكون جولة أخيرة من محادثات وقف النار».

وأوضحت أن «الشروط تشمل هدنة مدتها 60 يوماً تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية ومقاتلو حزب الله من المناطق الحدودية، ويعزز الجيش اللبناني والقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل وجودهما في المنطقة العازلة».

لجنة خماسية للإشراف على وقف إطلاق النار

هذا وقد كشفت مصادر “سكاي نيوز عربية”، اليوم الإثنين، أن إسرائيل وافقت على تشكيل لجنة خماسية برئاسة واشنطن للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت المصادر إن “اللجنة الخماسية ستشرف على تنفيذ الاتفاق في لبنان خلال ستين يوما”.

وأضافت: “اللجنة الخماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل”.

وأشارت إلى أن “الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي خلال 60 يوما لضمان انتشار الجيش اللبناني”.

يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تتحرك صوب وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة مع حزب الله، لكن لا تزال هناك مشكلات عالقة لمعالجتها، كما نقل عن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة قوله إن اتفاقا قد يتبلور خلال أيام.

وقال ديفيد مينسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: “نتحرك في اتجاه اتفاق لكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة وتحتاج للمعالجة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووفقا لمنشور على منصة “إكس”، فقد قال مايكل هرتسوغ، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة إن التوصل لاتفاق بات قريبا وإنه “قد يحدث خلال أيام.. نحتاج فحسب إلى تغطية باقي الجوانب”.