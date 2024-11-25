استشهاد الطفل محمد ربيع حمارشة والشاب أحمد محمود زيد برصاص العدو في بلدة يعبد قرب جنين/ فيديو

25 نوفمبر، 2024

جنين – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة امس الأحد، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، اندلعت إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، ما أدى لاستشهاد الطفل محمد ربيع جمال حمارشة (13 عاما)، والشاب أحمد محمود زيد (20 عاما).

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة ومن مسافة قريبة صوب الطفل حمارشة والشاب زيد، ما أدى لإصابتهما بعدة رصاصات، خاصة في الأجزاء العلوية من جسديهما.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال منعوا مركبات الإسعاف من الوصول إلى حمارشة وزيد، حتى تأكدوا من استشهادهما، مضيفا أنه جرى نقل جثماني الشهيدين إلى مركز طوارئ يعبد

25 نوفمبر، 2024

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